Napoli, Zielinski arriva a Dimaro: subito stretta di mano con Spalletti. Il video

Piotr Zielinski, dopo aver usufruito di qualche giorno di vacanza in più, è arrivato a Dimaro dove insieme agli altri azzurri resterà in ritiro fino al 25 luglio. Ecco il video dell’entrata in campo del calciatore, che è subito andato a stringere la mano a Luciano Spalletti.

Foto: Twitter Zielinski