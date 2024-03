Napoli, successo da record: 5 le sfide casalinghe vinte di fila contro la Juventus per la prima volta nella sua storia

Non solo i tre punti che lo rilanciano in classifica a -4 dal quinto posto della Roma e a-8 dal quarto del Bologna. Il Napoli, grazie alle vittoria in campionato di ieri sera per 2-1 sulla Juventus, ha riscritto un altro record. Come riportato da OptaPaolo, società esperta di statistiche sul calcio, sono 5 le sfide casalinghe vinte di fila dagli azzurri contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Serie A. La Juventus ha inoltre perso 5 trasferte di fila contro una squadra in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1960 e il 1964. Numeri indelebili, che rimarranno impressi ancora in futuro.

Foto: Twitter SSC Napoli