Napoli, visite mediche terminate per Lozano. Ora la firma

Concluse le visite mediche di Hirving Lozano, uscito dalla clinica romana di Villa Stuart e pronto a questo punto ad apporre la propria firma al contratto con il Napoli. Nel pomeriggio andrà in Filmauro per incontrare De Laurentiis e successivamente si metterà a disposizione di Ancelotti a Castel Volturno. Intanto, un altro passo è stato fatto: visite terminate per il messicano.

Foto: futbolquepasion