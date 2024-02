Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Alle 15 in campo Napoli e Verona allo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa devono obbligatoriamente fare risultato per ritrovare punti preziosi per la classifica, il Verona cercherà di strappare almeno un pareggio per allontanarsi dalla zona retrocessione, al momento a pari punti (19) con Cagliari ed Empoli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni.

Foto: Instagram Napoli