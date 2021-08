Napoli-Venezia, torna la sfida in Serie A dal 1967. Spalletti sfida l’entusiasmo dei lagunari

A bagnare il ritorno del Venezia in Serie A sarà il prestigioso prato del Diego Armando Maradona di Napoli. Prato che bagnerà anche la nuova avventura in panchina di Luciano Spalletti.

Napoli-Venezia è stata una partita classica degli anni ’60 in Serie A, l’ultimo confronto in massima serie tra le due formazioni è datato proprio 1967, da un sontuoso 4-0 del Napoli ai lagunari. Il Napoli non batte il Venezia proprio da quel 5 marzo 1967, dal poker firmato dalla doppietta di Cané, Ottavio Bianchi e Antonio Juliano.

L’ultimo precedente risale al 2004, in Serie B. Poi le due compagini non si sono mai più affrontate. la prima sfida rissale invece agli anni ’20, con la vittoria del Napoli.

Il bilancio complessivo in casa partenopea è di 14 precedenti, con 6 vittorie del Napoli, 6 pareggi e due affermazioni venete.

Per Spalletti sfida al nuovo che avanza, il giovane Paolo Zanetti, che ha trascinato il Venezia in massima serie con grandi prestazioni e bel calcio. Il battesimo del tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra lo vede far fronte all’entusiasmo della matricola lagunare che vuole stupire anche in Serie A.

