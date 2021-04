Napoli, un’altra prova di forza: 2-0 a Torino, agganciate Milan e Juve

All’Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Napoli, gara valida per la 33a giornata di Serie A 2020-21.

Partenopei subito in vantaggio all’11’ con Bakayoko, bel destro da fuori area sul quale Sirigu non può arrivare.

E’ immediato il raddoppio di Osimhen al 13′, che approfitta di un’ingenuità della difesa granata e con un po’ di fortuna in un rimpallo con Bremer insacca. Il Torino, dopo un avvio shock, mette paura al Napoli su un corner: Di Lorenzo sfiora l’autorete con un colpo di testa in anticipo e Osimhen salva sulla linea di porta, al 40′ Zielinski va vicino al tris con un palo clamoroso.

Nella ripresa la musica non cambia e l’undici di Gattuso spinge forte, Osimhen trova Sirigu sulla sua strada in due occasioni, poi Insigne con il suo tradizionale destro a giro colpisce il secondo legno della serata per gli azzurri.

Entrano Mertens e Lozano, ma entrambi vedono i loro tentativi infrangersi sui guantoni di Sirigu.

Finisce 2-0 con il Toro in dieci uomini per l’espulsione di Mandragora, fallo tattico e doppio giallo all’86’, ma è un risultato che sta stretto ai campani, autori di un’altra prova di forza in questo sprint finale verso la Champions League.

Il Napoli con questa vittoria al momento è al quarto posto a 66 punti, agganciando Juventus e Milan, ma i rossoneri giocheranno tra pochi minuti all’Olimpico contro la Lazio.

