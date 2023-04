Oltre alle assenze note di Victor Oismhen e Bartosz Bereszynski, il Napoli non potrà contare su Mathias Olivera per sfidare il Milan al Maradona. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del terzino uruguaiano, indisponibile – come comunicato dal club – a causa di una lombalgia: “Mathias Olivera non sarà della gara per un episodio di lombalgia”.

Foto: Instagram ufficiale Olivera