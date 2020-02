Napoli, ufficiale la cessione di Leandrinho: va al Bragantino in prestito con diritto

Il Napoli saluta Leandro Henrique do Nascimento, meglio noto come Leandrinho. L’attaccante brasiliano torna in patria: il classe 1998 si è trasferito al Red Bull Bragantino in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Di seguito l’annuncio su Twitter del club brasiliano.

OFICIAL

Hoje (28) é dia de jogo, mas também é dia de oficializar reforço! Leandrinho está regularizado e fica por empréstimo até 30 de junho, com opção de compra após o fim do vínculo. #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/Zh3PmrsbQ4 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 28, 2020

Foto: Twitter ufficiale Bragantino