Napoli, ufficiale il 17 dicembre un’amichevole con il Villarreal al Maradona

Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l’amichevole contro il Villarreal allo stadio Diego Armando Maradona in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20.30. Il match in preparazione della ripresa del campionato arriverà dopo il ritiro in Turchia degli uomini di Spalletti. Un evento che vedrà il ritorno a Napoli di Pepe Reina e Raul Albiol, come si legge sul sito ufficiale del club.

Foto: twitter Napoli