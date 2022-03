Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali

Manca pochissimo al fischio d’inizio della partita fra Napoli e Udinese, che aprirà il sabato di Serie A, in una gara dove i campani sono chiamati a vincere per mantenere vivi i sogni scudetto ed i friulani vanno a caccia dei tre punti per dare continuità al buon momento di forma recente. Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3):Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi

Foto: Twitter Napoli