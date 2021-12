Napoli, terapie per Ruiz e Koulibaly. Personalizzato per Insigne

Il Napoli dopo la vittoria di Europa League contro il Leicester ha ripreso il lavoro in vista della sfida contro l’Empoli. Fabian Ruiz e Koulibaly hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa hanno invece hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano, invece, dopo il violentissimo scontro di ieri, si è sottoposto a esami clinici. Foto: Twitter Napoli