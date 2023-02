Napoli, terapie per Raspadori dopo il risentimento muscolare. Il report

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di Luciano Spalletti si allenano in vista della trasferta da disputare venerdì al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il report con gli aggiornamenti sulle condizioni di Giacomo Raspadori: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma venerdì al Mapei Stadium alle ore 20.45 per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Terapie per Raspadori”.

Foto: Instagram Napoli