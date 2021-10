Napoli, terapie per Ounas. Lavoro personalizzato per Lobotka

Dopo il successo a Firenze, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti, nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 sotto una pioggia battente. Prima parte dedicata al riscaldamento e al lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina 7 contro 7. Terapie per Adam Ounas. Stanislav Lobotka ha svolto allenamento personalizzato in campo.