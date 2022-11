Napoli, terapie e palestra per Kvaratskhelia. Personalizzato per Rrahmani

Dopo il successo contro l’Empoli, il Napoli è tornato in campo per preparare la prossima sfida contro l’Udinese. Continua l’iter di recupero per Rrahmani, Kvaratskhelia e Sirigu. Di seguito il report del club azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli in vista della gara contro l’Udinese di sabato al Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Amir Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra per Salvatore Sirigu e Khvicha Kvaratskhelia”.

Foto: Instagram Napoli