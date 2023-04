Napoli, tegola per Spalletti: si fermano Politano e Mário Rui. Doppio cambio al 33′

Brutte notizie per Luciano Spalletti in questo primo tempo al Maradona. Al 33′ il tecnico degli azzurri è stato costretto a ricorrere al doppio cambio a causa dei problemi fisici accusati da Matteo Politano e Mário Rui. Per l’esterno italiano si tratta di un problema accusato dopo un duello con Theo Hernandez, per il terzino portoghese, invece, un problema muscolare. Al loro posto, Olivera e Lozano

Foto: Instagram Mario Rui