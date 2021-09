Napoli, tegola Meret: il portiere lascia il ritiro della Nazionale. Si teme un lungo stop

Brutta tegola per il Napoli. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di oggi, che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. A riportarlo il club napoletano con una nota ufficiale. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo ma per lui si prospetta un lungo stop.

Ovviamente Meret ha lasciato il ritiro della Nazionale.