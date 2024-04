Napoli sterile e con poche idee. L’Empoli festeggia con Cerri: tre punti di platino

Il Napoli cade clamorosamente al cospetto dell’Empoli, perdendo dei punti pesanti che avrebbero potuto riaprire la corsa all’Europa che conta. Al Castellani, dopo appena quattro minuti, la formazione toscana trova subito la via del gol: Fazzini lavora un pallone sulla destra, trova Gyasi quasi sulla linea di fondo che mette in mezzo la sfera per Alberto Cerri, il quale insacca stacca più in alto di tutti e beffa Meret. Poco prima del ventesimo minuto è lo stesso Cerri a dover lasciare il campo per un problema al flessore. AL suo posto Nicola inserisce Niang. La reazione della squadra partenopea è abbastanza sterile, seppur il possesso palla degli uomini di Calzona aumenti con il passare dei minuti. La difesa dei padroni di casa resta. però, difficile da scardinare per Osimhen e compagni. Sul finire del primo tempo sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol del raddoppio: Niang serve Cambiaghi in area che, a tu per tu con Meret, calcia con il mancino trovando il palo esterno. La ripresa comincia con Calzona che inserisce Mazzocchi al posto di Natan, ma gli ospiti continuano a non ingranare, con l’Empoli che corre il primo vero rischio al 68′, quando Kvaratskhelia entra in area di rigore e prova una conclusione di sinistro che viene alzata sopra la traversa da un attento Caprile. A nulla serve anche l’ingresso di Giovanni Simeone nel finale. L’Empoli ottiene un clamorosa quanto pesante vittoria in chiave salvezza. Napoli che vede allontanarsi le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.

Foto: Instagram Empoli