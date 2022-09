Napoli-Spezia, i convocati di Gotti per la sfida al Maradona

In attesa del fischio d’inizio della gara che vedrà in campo al Maradona Napoli e Spezia, ecco la lista dei convocati di mister Gotti:

PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski

DIFENSORI: 2.Holm, 4.Ampadu, 13.Reca, 14.Kiwior, 15.Hristov, 29.Caldara, 43.Nikolaou

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 7.Sala, 16.Beck, 20 Bastoni, 24.Kovalenko, 28.Ellertsson, 31.Sher, 33.Agudelo

ATACCANTI: 11.Gyasi, 18.Nzola, 44.Strelec, 89.Sanca

Out gli infortunati Verde, Maldini, Ferrer, Ekdal e Amian, in gruppo sia Strelec che Ampadu, alla prima in maglia bianca.

Foto:. Spezia Instagram