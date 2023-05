Napoli, Spalletti si tatua il tricolore sul braccio

Quella del Napoli è sicuramente una stagione impossibile da dimenticare, sia per i tifosi che per tutte le persone che ogni giorno lavorano per la società partenopea. Dopo i vari tagli di capelli “azzurri” di Di Lorenzo, Elmas e Simeone. Dopo il tatuaggio di Politano, anche Luciano Spalletti ha deciso di volersi tatuare per tenere sempre vivo il ricordo di questa stagione sulla sua pelle. In uno scatto che sta divulgando nei social negli ultimi minuti, il tecnico azzurro ha mostrato il nuovo tatuaggio dedicato a questo scudetto. Il tecnico sul braccio sinistro ha deciso di farsi disegnare uno scudetto del Napoli e il tricolore con il numero 3 al centro.