Napoli, Spalletti recupera Anguissa e Lozano. Ancora out Tuanzebe

Seduta mattutina per il Napoli, che sta preparando il big match di giornata col Milan. La squadra, come si legge sul sito ufficiale partenopeo, ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tecnica. Arrivano delle belle notizie per Luciano Spalletti. Il mister degli azzurri ha, infatti, recuperato sia Lozano che Anguissa. Il primo ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo. Il secondo ha svolto allenamento completo con la squadra. Terapie e palestra per Malcuit, solo palestra per Tuanzebe.

FOTO: Twitter Napoli