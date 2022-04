Napoli, sospiro di sollievo per Osimhen: escluse lesioni. Aumentano le speranze verso la Fiorentina

Sospiro di sollievo in casa Napoli, che nelle ultime ore ha vissuto momenti di apprensione per quanto riguarda Victor Osimhen, attacccante che ieri ha avvertito un fastidio muscolare in allenamento. Gli esami svolti questa mattina hanno escluso lesioni, con il calciatore che ha svolto lavoro personalizzato: aumentano dunque le speranze di vederlo in campo contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.

Di seguito il comunicato del club: “Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo”.

Foto: Twitter Napoli