Napoli, sospiro di sollievo per Lozano: gli esami hanno escluso commozioni

Il Napoli, attraverso un comunicato, ha aggiornato sulle condizioni di Lozano uscito in barella dopo uno scontro di gioco con Ndidi: “Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo“.

FOTO: Twitter Napoli