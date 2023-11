Napoli, solo un pari: a Politano risponde Fofana, primo punto per l’Union Berlino

Serata deludente per il Napoli di Rudi Garcia in Champions League, al Maradona con l’Union Berlino finisce solo 1-1. I partenopei partono forte nel primo tempo e trovano prima un palo su colpo di testa di Natan e poi si vedono annullare un gol realizzato da Anguissa per un fallo. Al 39′ Matteo Politano riesce comunque a sbloccare la gara depositando in rete l’assist di Mario Rui. Al 52 però arriva la doccia fredda con i tedeschi che sfruttano un Napoli troppo sbilanciato e trovano il gol del pareggio grazie a Fofana, che mette in porta dopo la respinta di Meret sul tentativo di Becker. Nel finale l’inserimento di Simeone porta a qualche occasione per gli uomini di Garcia ma non basta. Con questo risultato il Napoli va a 8 punti e i tedeschi conquistano il secondo della loro Champions League. Un risultato amaro viste le occasioni sciupate e il gol preso in contropiede, ma in caso di vittoria del Real Madrid questa sera contro lo Sporting Braga, agli azzurri basterebbe un punto nelle ultime due gare per qualificarsi agli ottavi.

Foto: Instagram Napoli