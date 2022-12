Napoli, Sirigu torna in gruppo. Lavoro personalizzato per Demme

Ripresa degli allenamenti per il Napoli che ha iniziato a preparare la sfida contro l’Inter che aprirà il 2023 partenopeo. Come riporta il sito del club, la squadra di Spalletti, dopo una sessione di attivazione in palestra, ha svolto lavoro tecnico, allenamento aerobico e partitella a campo ridotto. Come riporta il sito ufficiale della società, Salvatore Sirigu si è allenato col gruppo mentre Diego Demme ha svolto lavoro personalizzato.