Napoli, Simeone torna in gruppo. Il report

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro la Salernitana, ci sono delle buone notizie per Spalletti che recupera Simeone. Il report ufficiale: “Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli ha ripreso quest’oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Subito una buona notizia per Luciano Spalletti che ritrova il suo attaccante di scorta: “Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo”, e quindi il Cholito può considerarsi recuperato per la sfida storica contro la Salernitana. Mario Rui ha effettuato terapie, Politano ha fatto piscina e terapie”.

Foto: Instagram Simeone