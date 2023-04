Napoli, Simeone inizia il personalizzato in campo. Il report

In vista della sfida di domani contro il Milan per il ritorno dei quarti di Champions League, il Napoli torna in campo per l’allenamento mattutino, ecco il report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center .La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con sviluppo su palle inattive. Gaetano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo”.

Foto: Instagram Napoli