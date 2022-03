Napoli, si lavora verso l’Atalanta: le ultime sugli acciaccati

Nonostante i diversi calciatori impegnati con le Nazionali, il Napoli continua a lavorare per preparare al meglio l’ostica sfida che lo vedrà impegnato sul campo dell’Atalanta, in una partita che potrebbe dire tanto – e probabilmente sarà così – in merito alle ambizioni Scudetto dei partenopei. La squadra questa mattina si è allenata al Konami Training Center di Castel Volturno, con un torello e una partitina a campo ridotto. Dal club arrivano aggiornamenti in merito agli acciaccati: Petagna e Ounas si sono sottoposti a terapie e palestra; Meret ha svolto terapie e piscina, mentre mattinata di sole terapie per Anguissa.

Foto: Twitter Napoli