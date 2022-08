Napoli, si ferma Ounas. L’algerino ha riportato un affaticamento alla coscia destra

Ultimo allenamento prima della sfida contro la Fiorentina per il Napoli di Spalletti. E dal campo non giungono buone notizie. Come rivelato sul sito ufficiale del club nel report della seduta di lavoro a Castel Volturno, Adam Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra. In fortissimo dubbio la sua presenza nella trasferta di Firenze: l’attaccante algerino quasi sicuramente non sarà a disposizione dell’allenatore.

Foto: Twitter Napoli