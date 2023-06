Napoli, si ferma Olivera. Il report

Il Napoli mette nel mirino l’ultima partita della stagione contro la Sampdoria che si concluderà con la celebrazione dello scudetto. Ecco il report dell’allenamento odierno: “Il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare l’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato. Politano ha svolto terapie e palestra. Olivera è uscito anzitempo per un trauma contusivo. Di Lorenzo ha svolto intera seduta in gruppo”.

Foto: Olivera Instagram