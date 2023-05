Napoli, si ferma Mario Rui. Il report

Il Napoli si prepara per la sfida di domani contro il Bologna, per Luciano Spalletti però arrivano brutte notizie da Mario Rui. Il report: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Politano ha svolto terapie. Ndombele ha svolto intera sessione in gruppo. Mario Rui è uscito anzitempo per un risentimento alla coscia destra”.

Foto: Instagram Mario Rui