Napoli, si ferma Lindstrom: lesione al muscolo tibiale posteriore sinistro. Il report

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri dovrà fare a meno per alcune settimane di Jesper Lindstrom. Il danese si è infortunato con la sua Nazionale e al rientro a Napoli ha svolto gli esami strumentali. Questa la nota del club: “Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”.

Foto: Instagram Napoli