Napoli, si ferma anche Rrahmani. Il comunicato del club

Attraverso il report dell’allenamento, il Napoli ha comunicato che Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del difensore albanese Amir Rrahmani per le prossime sfide, a cominciare dal Milan. Questo quanto si apprende dal sito partenopeo: “Rrahmani in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo”.

Foto: Twitter Napoli