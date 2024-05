Napoli, si ferma anche Osimhen. Affaticamento muscolare per il nigeriano

Dopo Lindstrom, si ferma anche Victor Osimhen in casa Napoli. L’attaccante nigeriano soffre di un affaticamento muscolare. Nulla di preoccupante ma va valutato nelle prossime ore.

Questa la nota: “Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra. Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia”, si legge.

Foto: Instagram Napoli