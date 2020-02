Napoli, senti Setien: “Siamo pronti per la Champions. Messi? Fa queste cose da 15 anni”

Quique Setien, tecnico del Barcellona, dopo la rotonda vittoria (5-0) contro l’Eibar, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Marca: “Come vedo la squadra in vista del match contro il Napoli? Ci sono sempre cose da migliorare, ma la vedo bene, siamo pronti per la Champions. Abbiamo fatto una partita di cui avevamo bisogno, con i quattro gol di Leo. Stavamo aspettando una gara come questa, in cui le cose andavano bene sin da subito. I tre gol al termine di primo tempo ci hanno facilitato le cose. Messi? Fa queste cose da 15 anni e continuerà a farlo. È una garanzia per chiunque”.

Foto: sito ufficiale Barcellona