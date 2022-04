Napoli, senti Reja: “Se De Laurentiis me lo chiedesse, gli consiglierei Asllani”

Kristjan Asllani è il nuovo nome in orbita Napoli. Il giovane centrocampista dell’Empoli piace ai partenopei e, per commentare la fattispecie, “La Gazzetta dello Sport” ha raggiunto Edy Reja, CT della Nazionale albanese, dove il classe 2002 sta cominciando a trovare spazio: “È un ragazzo molto interessante, per me destinato a un grande club. Se De Laurentiis mi chiedesse, glielo consiglierei. Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, seppure sia ancora un Under 21. L’impressione è ottima perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi“.

Foto: Facebook Empoli