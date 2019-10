Napoli, senti Giuntoli: “Le parole di Ibrahimovic fanno piacere, ma non pensiamo al mercato”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla gara contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni: “Le parole di Ibrahimovic? Sentire Zlatan che vuole venire qui è motivo di grande soddisfazione, siamo molto contenti. Ibra ha già dimostrato affetto per Carlo, abbiamo comunque grandi giocatori davanti. In questo momento non possiamo pensare al mercato, ma solo alle partite che abbiamo davanti”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli