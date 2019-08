Napoli, senti Di Lorenzo: “Siamo pronti e competitivi. La Nazionale un obiettivo”

Arrivato al Napoli non appena si è aperta la corrente sessione di calciomercato, Giovanni Di Lorenzo ha svolto l’intero precampionato agli ordini di Carlo Ancelotti e ora si dice prontissimo a iniziare la sua prima stagione con la maglia azzurra. Il terzino, arrivato dopo un’ottima stagione a Empoli, ha parlato così a Radio Kiss Kiss: “Finalmente si inizia, dopo un lungo precampionato. Ci sentiamo pronti per cominciare nel miglior modo, abbiamo lavorato tanto per farci trovare bene in questo atteso esordio. Questo è un momento importantissimo per me, sono in una grande squadra ed è un coronamento dei miei sacrifici. Adesso però bisogna raddoppiare gli sforzi per essere all’altezza di una maglia tanto importante come quella del Napoli. E poi giocare la Champions è davvero un sogno che si realizza. Se penso che due anni fa ero in Lega Pro… Adesso trovarmi qui è bello, ma devo lavorare ancor di più per migliorare. Darò il massimo. Lavorare con Ancelotti è qualcosa di eccezionale. È un tecnico che ha vinto tutto, che ha esperienza mondiale e per me è un vero onore e orgoglio poter seguire le sue indicazioni. Sono certo che attraverso i suoi consigli e le direttive dello staff tecnico potrò crescere tantissimo. Sarà un bellissimo campionato, ci sono tante squadre che si sono rinforzate e credo possa esserci maggiore equilibrio. Le nostre ambizioni non cambiano: vogliamo dare il massimo per lottare al vertice e conquistare traguardi importanti. Le parole di Mancini mi hanno fatto piacere e la Nazionale è un obiettivo, che passa però dalle prestazioni con il Napoli. A Empoli giocavo in un modulo un po’ diverso, occupando un ruolo più offensivo. Quest’anno partirò leggermente più dietro, dovrò completare la mia evoluzione nel ruolo per essere anche capace di coprire bene. Però le mie caratteristiche di spinta restano quelle e cercherò, quando sarà possibile, di dare il mio apporto in attacco come mi chiede il mister. Per me è importantissimo saper far bene entrambe le fasi. Darò il massimo sempre, come impegno e applicazione, perché qui sto vivendo un sogno che vorrei continuasse e diventasse sempre più bello“.

Foto: twitter ufficiale Napoli