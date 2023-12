Napoli, sei mesi senza senso. E ora ancora cassa con Elmas…

Il Napoli avrebbe dovuto onorare lo scudetto. Non rivincerlo, come minimo onorarlo. Invece, da metà giugno a metà dicembre ha sbagliato quasi tutto quello che c’era da sbagliare. Se avesse voluto, non avrebbe potuto fare peggio, abbiamo detto tutto. De Laurentiis ha spiegato a modo suo in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio: ovviamente è sempre colpa degli altri, mai un’assunzione di mezza responsabilità. Ma siccome è importante fare cassa, avanti con un’altra cessione imminente. Martedì sera in conferenza stampa Mazzarri ha detto che dal suo punto di vista è anche giusto cedere chi ha poco spazio e vuole giocare di più. Un ragionamento giusto, se non fosse che siamo a fine dicembre e diventa complicato rimettere a posto almeno il 30-40 per cento di quanto funzionava la scorsa stagione. Invece, cassa: Elmas ha accettato la proposta del Lipsia, sul tavolo 25 milioni per il Napoli. Operazione in dirittura da giorni. Cassa, ancora cassa…

Foto: Instagram Napoli