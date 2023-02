Napoli, seduta mattutina in vista della Cremonese: lavoro individuale per Demme

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la preparazione al SSCN Konami Training Center in vista della sfida in programma domenica sera contro la Cremonese, valida per la 22esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono chiamati a vendicare l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia arrivata ai calci di rigore proprio contro la squadra allenata da Ballardini, fanalino di coda del campionato. Il report: “La squadra questa mattina ha iniziato la sessione con una fase di attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tecnica con porticine e lavoro tattico. Chiusura con partita a tema a campo ridotto. Demme ha svolto lavoro individuale in palestra”.

Foto: Instagram Demme