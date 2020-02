Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto lavoro in palestra. Allenamento in campo per i portieri. Malcuit, come riporta il sito ufficiale, continua il programma di recupero personalizzato in campo.

Foto: Napoli Twitter