Napoli, seconda vittoria consecutiva! Ancora a segno Osimhen, 4-0 a Lecce

La sfida delle 15.00 tra Lecce e Napoli ha aperto la settima giornata di Serie A, con i campioni d’Italia in carica che hanno ottenuto il secondo successo consecutivo battendo i pugliesi 4-0, con i gol di Ostigard, Osimhen e Gateano. In vista della sfida di martedì contro il Real Madrid, Rudi Garcia ha scelto di far riposare inizialmente l’attaccante nigeriano, schierando Simeone al centro del tridente offensivo. E’ un Napoli da subito pericoloso quello visto nel primo tempo, con un Kvaratskhelia più che ispirato. La pressione partenopea crea i presupposti per il vantaggio napoletano, che arriva al minuto 15′ sugli sviluppi di un calcio di punizione: Leo Ostigard stacca di testa su un preciso cross di Zielinski, sbloccando la sfida dopo il primo quarto d’ora. Con il passare dei minuti non si ferma la pressione del Napoli, che sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Kvaratskhelia deviato in corner. A pochi minuti dalla fine del primo tempo gli uomini di Garcia vanno vicini al raddoppio in un altro paio di occasioni: prima con un destro dalla distanza di Simeone, poi con Zielinski innescato da Anguissa. Nella ripresa i partenopei iniziano da dove avevano terminato nel primo tempo: Kvaratskhelia ha subito un’occasione, mentre pochi minuti dopo serve al subentrato Osimhen l’assist del 2-0, con il nigeriano che infila di testa la rete del raddoppio, arrivato al minuto 51′. Arriva la reazione del Lecce, che prima sfiora la rete con la conclusione di Strefezza, e poi trova il gol dell’uno a due annullato per fallo di mano di Krstovic. Proseguono dal minuto 60′ le rotazioni di Garcia, con Lindstrom e Kvaratskhelia che lasciano il posto a Raspadori e Politano. In questa fase della gara è il Lecce a cercare la rete con maggior insistenza, ma non va oltre un colpo di testa di Piccoli terminato sull’esterno della rete. Nel finale si aprono gli spazi per il Napoli, che trova anche la rete del 3-0: dopo aver recuperato un pallone quando il Lecce era in fase di impostazione, il pallone arriva sul destro di Gianluca Gaetano, che mette in rete il terzo gol partenopeo. C’è spazio anche per il 4-0, con Politano che trasforma dal dischetto. Con questa vittoria il Napoli sale a quota quattordici punti , mentre il Lecce resta fermo a undici.

Foto: Instagram Napoli