Il Napoli sbatte sul Toro: al San Paolo è solo 0-0. La Juve scappa a +13

E’ finita 0-0 al San Paolo la sfida tra Napoli e Toro. I padroni di casa cercano in tutti i modi di sbloccare la sfida, ma Sirigu, autore di qualche intervento decisivo, e il palo colpito da Insigne al 74′ fermano la squadra di Ancelotti. Il Toro si difende bene e nel finale prova a colpire in contropiede, sciupando però una ghiotta chance con Ola Aina. Reti bianche al San Paolo: il Napoli vede la Juve scappare a +13, per i granata di Mazzarri un buon punto per restare in scia dell’Europa. A seguire il quadro completo di questo turno che si concluderà con il posticipo del lunedì Roma-Bologna:

Venerdì 15 febbraio

Ore 20:30 Juventus-Frosinone 3-0 (Dybala, Bonucci, Cristiano Ronaldo)

Sabato 16 febbraio

Ore 18:00 Cagliari-Parma 2-1 (Pavoletti 2 – Kucka)

Ore 20:30 Atalanta-Milan 1-3 (Freuler – Piatek 2, Calhanoglu)

Domenica 17 febbraio

Ore 12:30 Spal-Fiorentina 1-4 (Petagna – Edimilson, Veretout, Simeone, Gerson)

Ore 15:00 Udinese-Chievo 1-0 (Teodorczyk)

Ore 15:00 Genoa-Lazio 2-1 (Sanabria, Criscito – Badelj)

Ore 15:00 Empoli-Sassuolo 3-0 (Krunic, Acquah, Farias)

Ore 18:00 Inter-Sampdoria 2-1 (D’Ambrosio, Nainggolan – Gabbiadini)

Ore 20:30 Napoli-Torino 0-0

Lunedì 18 febbraio

Ore 20:30 Roma-Bologna

Classifica: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 42; Atalanta, Lazio, Roma 38; Fiorentina, Torino 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Spal, Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Napoli