Napoli-Sampdoria, le ultimissime sulle probabili formazioni

Il secondo anticipo di domani vedrà affrontarsi il Napoli e la Sampdoria. Carlo Ancelotti dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2 con Meret tra i pali, in difesa da destra a sinistra Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam; a centrocampo Allan e e Fabian Ruiz in mezzo con Callejon e Younes sugli esterni; in attacco quasi certamente ci saranno dal primo minuto Mertens e Insigne. Eusebio Di Francesco, ancora a secco di vittorie, sarebbe intenzionato a disporsi con il 4-3-3: Audero in porta, Depaoli, Colley, Murillo e Murru nel pacchetto arretrato; Linetty, Ekdal e Thorsby nella zona nevralgica; Caprari e Rigoni a supporto del veterano Quagliarella. Appuntamento al “San Paolo”, ore 18:00. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Younes; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby; Caprari, Quagliarella, Rigoni. Allenatore: Di Francesco.

Foto: fourfourtwo