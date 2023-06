Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Si chiude la Serie A dei campioni d’Italia del Napoli che affrontano in casa la Sampdoria. Stagione ai poli opposti per le due squadre, con i blucerchiati che danno l’addio al massimo campionato, almeno per il prossimo anno. Ecco le scelte dei due tecnici per l’ultima stagionale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Amione, Gunter, Murru; Zanoli, Paoletti, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

Foto: Instagram Napoli