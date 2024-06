Napoli, salutano Dendoncker, Traoré, Zielinski, Gollini, Demme e Idasiak

Tempo di saluti in casa Napoli. Il club azzurro ha appena comunicato gli addii di Diego Damme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traoré e Piotr Zielinski (che, come avevamo anticipato, sarà un nuovo giocatore dell’Inter). Di seguito la nota: “La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professional”.

Foto: Twitter Napoli