A poche ore dalla gara di domani contro il Bologna, il Napoli per problemi tecnici – come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, – ha dovuto rinviare la partenza a causa di guasti all’aereo che doveva portare Gattuso e i suoi uomini in Emilia Romagna. La partenza, così, è prevista solo per domani mattina.

Foto: twitter Napoli