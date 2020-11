Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali

Sono state rese le formazioni ufficiali di Napoli-Rijeka in vista della gara di questa sera in programma al San Paolo in Europa League. Queste le scelte:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. All. Rozman.

Foto: twitter Napoli