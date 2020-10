Dopo lo stop iniziale, Lorenzo Insigne sta ritornando in campo con il Napoli. Questa mattina allenamento per gli uomini di Gattuso Training Center. “La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. – si legge nella nota – Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne.”

Foto: sito Napoli