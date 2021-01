Napoli, richiamo del club a Osimhen dopo la violazione delle norme anticovid

Victor Osimhen è da giorni al centro della bufera. Dopo il video del party in Nigeria, ormai largamente diffuso nel web, l’attaccante del Napoli è risultato positivo al Coronavirus al suo rientro. Per il momento è in isolamento, in attesa del nuovo tampone che sarà effettuato nella giornata di domani. Oltre la multa da parte del club, il calciatore è stato richiamato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e nei prossimi giorni terrà un faccia a faccia anche con il tecnico Rino Gattuso.

Foto: Instagram Napoli