Napoli, respinto il ricorso: confermato il 3-0 a tavolino per la Juve

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo l’udienza di qualche giorno fa, ha respinto il ricorso del Napoli. Arrivano dunque brutte notizie per il club di Gattuso che si vede confermato il 3-0 a tavolino per la Juve e il -1 in classifica dopo la mancata presenza nella gara contro i bianconeri dello scorso 4 ottobre a Torino.

Foto: twitter Napoli